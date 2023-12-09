Сколько, по мнению приезжих, стоит жизнь убитого ими русского мужчины

# Чернильница Сколько предложить денег матери, чтобы она поняла и простила? Сколько заплатить оставшемуся без отца ребенку? Саратов Эта история началась ещё в конце марта, когда несколько мужчин спокойно гуляли с детьми во дворе дома и сделали замечание проезжающему мимо водителю.