Сколько, по мнению приезжих, стоит жизнь убитого ими русского мужчины

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Комментарии
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boris plutov
не посадят, отмажут
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11 час.
igor laptev
точно
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10 час.
Сергей Евменеев
Вменить в обязанность полицейскиим мигрантов в плен не брать!!! Сразу в морг!!! Еще государственные деньги на суды с ними тратить!!!! Диаспора начнет бузить - ту да же!
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25 мин.

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