«Выступаем против Путина вместе»: Алиев присягнул на верность ВСУ. Пора проводить ещё одну СВО?

Баку официально поддержал Киев в конфликте с Россией. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига впервые за три года совершил официальный визит в Баку, где его лично принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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