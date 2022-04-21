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Самарский «Гиппократ» очистился от налоговых претензий, возместив 102 млн рублей

В процессе расследования сумма от 45 млн рублей недоимки выросла до 102 млн рублей. В Самарской области в марте 2022 года в отношении компании «Гиппократ» было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

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