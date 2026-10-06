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Царьград

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В Самарской области 45% котельных уже подают тепло в дома

В Самарской области 45% котельных уже подают тепло в дома

К 6 октября 2026 года в Самарской области тепло подали в 834 котельные и 2230 многоквартирных домов, а число муниципалитетов с начавшимся отопительным сезоном за сутки выросло с 19 до 30.

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