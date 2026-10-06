В Самарской области 45% котельных уже подают тепло в дома

К 6 октября 2026 года в Самарской области тепло подали в 834 котельные и 2230 многоквартирных домов, а число муниципалитетов с начавшимся отопительным сезоном за сутки выросло с 19 до 30.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Бизнес попросил М...
- "Песвдонародная":...
- "Песвдонародная":...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым