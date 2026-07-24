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Царьград

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На улицах Новосибирска запустили масштабную медийную кампанию против мошенников

На улицах Новосибирска запустили масштабную медийную кампанию против мошенников

Горожан всех возрастов хотят научит распознавать схемы обмана и выработать привычку прерывать подозрительные звонки.

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