БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Потенциал и возможности орудий «Гиацинт-С» и «Гиацинт-Б»

Потенциал и возможности орудий «Гиацинт-С» и «Гиацинт-Б»

Буксируемое орудие 2А36 на позиции, май 2022 г. В середине семидесятых годов на вооружение советской армии были приняты 152-мм буксируемая пушка 2А36 «Гиацинт-Б» и самоходная артиллерийская установка 2С5 «Гиацинт-С» с аналогичным орудием.

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