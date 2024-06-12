Том Круз считает, что его идеальная женщина – Анджелина Джоли

Инсайдеры сообщают, что знаменитый актер Том Круз считает идеальной женщиной Анджелину Джоли. Стало известно, что голливудский красавчик и первый холостяк Том Круз искренне восхищается интеллектом и силой духа неподражаемой Анджелины Джоли, а также ее способностью оставаться самой собой, не подстраиваясь под голливудские стандарты красоты и не кроить себя.