Chicago Bears legend Mike Ditka dies at 86

Legendary NFL coach Mike Ditka, who led the Chicago Bears to their lone Super Bowl title in 1985, has died, his family announced Friday.
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