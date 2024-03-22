Новый рамный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ будет стоить 2,2 млн рублей

Прошлой осенью во время премьеры нового поколения Land Cruiser компания Toyota намекнула на то, что вскоре в семействе этих рамных внедорожников появится компактная модель, которая станет самой доступной в их линейке.
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