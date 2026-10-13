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Маск даёт $275 млн на выборы, Европа договаривается с талибами, а коалиция Мерца теряет министра: обзор мировых СМИ

Отставка в правительстве Мерца, сотни миллионов от Маска на выборы в Конгресс и европейские переговоры с талибами о депортациях.

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