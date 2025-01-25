Депутат Рады обвиняет министра обороны в провале оружейных контрактов: «Министр, который нарушает закон»

МОСКВА, 25 января, ФедералПресс. Проблемы с реализацией оборонных контрактов, заключенных министерством обороны, стали причиной требования об отставке министра Рустема Умерова, которое было выдвинуто депутатом Верховной рады Анастасией Радиной в социальных сетях.
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