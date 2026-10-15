Фарватер свободен: США готовят «амнистию» «теневого флота» России США хотят смягчить санкции против теневого флота России, чтобы дополнительно снизить цены на нефть.
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