День в истории: 2 августа 1908 года состоялся запуск Московской окружной железной дороги

2 августа в России отмечают День железнодорожника. Этот день является также важной датой и в истории московской железнодорожной сети, поскольку 2 августа 1908 году в столице была запущена Московская окружная железная дорога, последние десять лет известная как Московское центральное кольцо (МЦК).
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