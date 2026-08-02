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МОСИНФОРМ

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День в истории: 2 августа 1908 года состоялся запуск Московской окружной железной дороги

День в истории: 2 августа 1908 года состоялся запуск Московской окружной железной дороги

2 августа в России отмечают День железнодорожника. Этот день является также важной датой и в истории московской железнодорожной сети, поскольку 2 августа 1908 году в столице была запущена Московская окружная железная дорога, последние десять лет известная как Московское центральное кольцо (МЦК).

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