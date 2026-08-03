Виктория Галустян раскрыла свою философию жизни после развода

Виктория Галустян, разводясь с актёром, воспитала 15-летнюю Эстеллу и 14-летнюю Элину. Блогер делится мыслями о расставании, развенчивает мифы о браке и делится мечтой сыграть в фильме "Честная куртизанка".
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