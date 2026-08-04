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Контрафронт

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Нигерия: По меньшей мере четыре человека были убиты и несколько других получили ранения от действий...

Нигерия: По меньшей мере четыре человека были убиты и несколько других получили ранения от действий предполагаемых вооруженных пастухов в общине Абаушва в муниципальном округе Нзоров района местного самоуправления Гума (LGA), штат Бенуэ, в ночь с 3 на 4 августа.

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