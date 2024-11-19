Врач рассказал о подготовке организма к зиме

Холодный период тяжело переносят те, кто страдает заболеваниями органов дыхания, рассказал «Известиям» главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике сети клиник «РЖД Медицина» Сергей Черемушкин.
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