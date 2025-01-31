Иракские войска уничтожили заминированный автомобиль в Аль-Анбаре

Объединенные силы безопасности успешно обнаружили и нейтрализовали начиненный взрывчаткой автомобиль ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в западной провинции Аль-Анбар в Ираке, сообщает 31 января Shafaq News со ссылкой на силы народной мобилизации (СНП).