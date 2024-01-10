Андрей Травников выразил беспокойство из-за роста ДТП на трассах Новосибирской области

За время новогодних каникул на трассах региона произошла 41 авария, в которых погибли 15 человек.На оперативном совещании в правительстве региона, которое прошло в первый рабочий день 2024 года, губернатор Новосибирской области выразил обеспокоенность ростом числа ДТП.