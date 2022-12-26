Экс-советник главы ДНР рассказал о мониторинге украинских соцсетей при поиске целей для ВС РФ

При планировании ударов российской армии по системе военного управления ВСУ и связанными с ней объектами энергетики внимательно изучался эффект от уже нанесенного огневого поражения, в том числе методом исследования социальных сетей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии