Федеральное аге...
ЛентаЛентаРоссияНовороссия Украина СирияВесь Мир Политика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Федеральное агентство новостей №1

7 086 подписчиков

Свежие комментарии

  • Nik
    Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку — каждый выбирает для себя. Каждый ...Мать Смольянинова...
  • Александр
    пусть своими копытами стучит в стране нато!!! уберите с этого пространства эту кобылу надоелаКсения Собчак опр...

Экс-советник главы ДНР рассказал о мониторинге украинских соцсетей при поиске целей для ВС РФ

Экс-советник главы ДНР рассказал о мониторинге украинских соцсетей при поиске целей для ВС РФ

При планировании ударов российской армии по системе военного управления ВСУ и связанными с ней объектами энергетики внимательно изучался эффект от уже нанесенного огневого поражения, в том числе методом исследования социальных сетей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх