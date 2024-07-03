Американская элита ждет победы России

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Славянская доктрина

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Эти рассуждения, когда проигрыш в войне полезен, применимы и к России -- Россия бы избавилась от грабителей, расточителей, предателей...
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Юрий Ильинов
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