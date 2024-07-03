Американская элита ждет победы России

Эти рассуждения, когда проигрыш в войне полезен, применимы и к России -- Россия бы избавилась от грабителей, расточителей, предателей...

Юрий Ильинов

Горбачёв сдал страну. От кого мы избавились? США воюет на другом континенте, а мы у себя дома. Нам отступать некуда, за нами Москва..