ОПЫТНЫЙ РАЗВЕДЧИК РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ АМЕРИКАНСКАЯ ЭЛИТА ЖДЕТ ПОБЕДЫ РОССИИ Казалось бы, вынесенное в заголовок статьи утверждение – полный бред.
Американская элита ждет победы России
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Виталий Кирпиченко
Эти рассуждения, когда проигрыш в войне полезен, применимы и к России -- Россия бы избавилась от грабителей, расточителей, предателей...
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9 час.
Юрий Ильинов
Горбачёв сдал страну. От кого мы избавились? США воюет на другом континенте, а мы у себя дома. Нам отступать некуда, за нами Москва..
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5 час.
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