Сенатор Джабаров счел охотой за хайпом появившийся в СМИ план войны НАТО с РФ

Сенатор от Еврейской автономной области и первый замглавы Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал «Звезде» информацию немецкой газеты Bild о «секретном документе», согласно которому Германия готовится к войне НАТО с Россией и рассказал, почему за этим планом не кроется ничего серьезного.