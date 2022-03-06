МОЯ СТРАНА

5 908 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Немо
    документы и доказательства на совбез и генассамблею ООН, досрочную, когда выставят?Экс-сенатор Клинц...
  • Лев Добрый
    Нужен Указ президента, что бы сажать эту мразь без суда и следствия, что бы остановить эту мерзость со стороны таких ...Так называемые «а...
  • Vitaly Arkhipov
    Если бы в свое время обращали внимание на этиу ублюдков , сегодня наши парни гуляли бы с девчонками , а не выковырива...В тылу русской ар...

Вучич рассказал о последствиях спецоперации России на Украине

Вучич рассказал о последствиях спецоперации России на Украине

Axel Schmidt/Reuters Президент Сербии Вучич: российская спецоперация на Украине привела к «тектоническим переменам» Президент Сербии Александр Вучич рассказал в эфире Kurir TV о последствиях специальной операции Вооруженных сил РФ на Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх