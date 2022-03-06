Вучич рассказал о последствиях спецоперации России на Украине

Axel Schmidt/Reuters Президент Сербии Вучич: российская спецоперация на Украине привела к «тектоническим переменам» Президент Сербии Александр Вучич рассказал в эфире Kurir TV о последствиях специальной операции Вооруженных сил РФ на Украине.
Axel Schmidt/Reuters Президент Сербии Вучич: российская спецоперация на Украине привела к «тектоническим переменам» Президент Сербии Александр Вучич рассказал в эфире Kurir TV о последствиях специальной операции Вооруженных сил РФ на Украине.
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