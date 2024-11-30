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"Фильмецы про СВО никто не хочет смотреть": Неожиданный поворот с сериалом Жигунова

"Фильмецы про СВО никто не хочет смотреть": Неожиданный поворот с сериалом Жигунова

Коллаж Царьграда На протяжении почти трёх лет с начала спецоперации оставшиеся в стране представители либеральной культуры мастерски уклонялись от обозначения своей гражданской позиции.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Рано. Еще надо победить, а потом осмысливать.
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3 час.
Игорь Кузнецов
Именно так. Только с завершением СВО, противостояние с Западом не закончится, это борьба за передел мира. Не хотелось бы чтобы как в &quot;Тегеране-43&quot; обсуждали как сейчас реформировать ООН, которую тогда постигла судьба обанкротившейся &quot;Лиги Наций&quot;.
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3 час.
Bogdan Stupin
&quot;Когда большинство представителей отечественного кинематографа в 2024 году занимает позицию &quot;я с темой спецоперации связываться не желаю&quot; - это культурная, идеологическая, информационная катастрофа&quot;. Ну, это еще не катастрофа. Поскольку, несмотря на обилие интеллектуальной (и всякой прочей!) плесени среди тех, кто претендует на принадлежность к &quot;элите&quot;, российское общество, слава богу, еще не разучилась &quot;отличать незабудку от дерьма&quot; (по Л.Филатову). Так что представления Жигунова о национализме, скорее всего, вряд ли совпадают с теми, которые водятся у страдателей за майданутую публику. За что и поклон этому человеку.
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1 час.

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