"Фильмецы про СВО никто не хочет смотреть": Неожиданный поворот с сериалом Жигунова

Именно так. Только с завершением СВО, противостояние с Западом не закончится, это борьба за передел мира. Не хотелось бы чтобы как в "Тегеране-43" обсуждали как сейчас реформировать ООН, которую тогда постигла судьба обанкротившейся "Лиги Наций".

Bogdan Stupin

"Когда большинство представителей отечественного кинематографа в 2024 году занимает позицию "я с темой спецоперации связываться не желаю" - это культурная, идеологическая, информационная катастрофа". Ну, это еще не катастрофа. Поскольку, несмотря на обилие интеллектуальной (и всякой прочей!) плесени среди тех, кто претендует на принадлежность к "элите", российское общество, слава богу, еще не разучилась "отличать незабудку от дерьма" (по Л.Филатову). Так что представления Жигунова о национализме, скорее всего, вряд ли совпадают с теми, которые водятся у страдателей за майданутую публику. За что и поклон этому человеку.