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«Сан-Хосе» занял последнее место в регулярке НХЛ. У команды будут лучшие шансы на победу в драфт-лотерее

«Шаркс» проиграли «Миннесоте» (2:6) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.  Команда под руководством Дэвида Куинна набрала 47 очков в 80 играх и уже не сможет обогнать «Чикаго» (51 в 79), так как даже при равенстве очков уступит по числу побед в основное время (сейчас 14 против 17).

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