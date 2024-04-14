«Сан-Хосе» занял последнее место в регулярке НХЛ. У команды будут лучшие шансы на победу в драфт-лотерее

«Шаркс» проиграли «Миннесоте» (2:6) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда под руководством Дэвида Куинна набрала 47 очков в 80 играх и уже не сможет обогнать «Чикаго» (51 в 79), так как даже при равенстве очков уступит по числу побед в основное время (сейчас 14 против 17).