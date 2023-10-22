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Ещё год СВО: Этапы до генеральных сражений назвал Пинчук

Ещё год СВО: Этапы до генеральных сражений назвал Пинчук

Военный эксперт Андрей Пинчук обозначил ближайшие предполагаемые этапы СВО.Как пишет военный эксперт в своём телеграм-канале "Клаузевиц и Пустота", продавливание и замыкание авдеевского котла, бои на купянском, херсонском, угледарском, сватовском направлениях - такие события наиболее вероятны в рамках СВО в период осень-начало зимы (до устойчивых заморозков) этого года.

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