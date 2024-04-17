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Курс юаня резко вырос и составил 13,0494

Курс юаня резко вырос и составил 13,0494Торги на Мосбирже демонстрируют рост китайской валюты. К этой минуте курс юаня резко растет до 13,0494, прибавляя +0,51%Курс доллара зафиксировал следующие значения — 94,4801.

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