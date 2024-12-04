Посол США: страна выступает за мирное разрешение текущей ситуации в Южной Корее

США поддерживают народ и правительство Южной Кореи.Посол США в Южной Корее Филип Голдберг заявил, что Соединенные Штаты выступают за мирное, демократическое и конституционное разрешение текущей ситуации в стране.
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