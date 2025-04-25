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Владимир Екимов: «Чернобыль забывать нельзя!»

<p style="text-align:justify"><strong>26 апреля исполняется 39 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС, которая забрала много жизней, лишила десятки тысяч людей здоровья, а также оставила после себя загрязненные территории.

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