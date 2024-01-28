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Квартира, дом, дача

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Обои с активным принтом: как внедрить в интерьер и не прогадать

Обои с активным принтом: как внедрить в интерьер и не прогадать

Яркие, акцентные обои моментально приковывают к себе внимание. Сложные принты выделяются не только на фотографиях готовых интерьеров, на даже в каталогах производителей и на стендах в строительных магазинах.

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Комментарии
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Лидия
Опять обои в моде, видимо надоела однотонная безликость. Я люблю и обои и фотообои, они украшают жилище и защищают, кроме всего, и от аллергии
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10 час.

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