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Внезапное наступление ВС РФ в Запорожье: штурмовики рвут оборону и захватывают Пятихатки

Внезапное наступление ВС РФ в Запорожье: штурмовики рвут оборону и захватывают Пятихатки

▪️ Левый фланг Запорожского фронта, участок 19-й дивизии 58-й армии Юго-Восточного военного округа. ▪️ Поддерживаемые артиллерией и бронетехникой, российские штурмовые подразделения прорвали оборону противника в районе Пятихаток, заняв сам населённый пункт и продвигаясь по его территории.

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