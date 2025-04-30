Война нервов: ультиматум Кремля сломал Лондон, Макрона трясёт от истерики

Геннадий Бережнов

Запад получил серьёзное предупреждение и +200 тыс. воинов, да ещё каких, могут привести к быстрому завершению СВО и капитуляции Киева! Хорошо проиграно вступление КНДР, молодцы! Вот кто и есть наш настоящий союзник и даже не Лукашенко.