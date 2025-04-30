Война нервов: ультиматум Кремля сломал Лондон, Макрона трясёт от истерики Юлия СоколоваМощнейшая политико-военная рокировка Москвы, проведённая в последние дни, вызвала заметную панику в западных столицах.
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