Сергей Ануреев. США Украине в 2024 году: не 60, а 6 миллиардов долларов

осторожность перенаправления российских замороженных активовАмериканские политики часто голосуют за громкие суммы расходов, но с их тихим распределением на многие годы, из-за чего Украине в 2024 году пойдет только 6 млрд долл.
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