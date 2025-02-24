Искандеры наносят сокрушительный удар: наемники ВСУ уничтожены в Кривом Роге Ирэн ОрлонскаяНедавний удар российской ракеты «Искандер» по пункту дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных инструкторов был зафиксирован на видео.
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