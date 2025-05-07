Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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В США суд обязал выплатить мессенджеру WhatsApp $170 млн за взлом аккаунтов

Федеральный суд США постановил, что израильская компания-производитель шпионского ПО NSO Group обязана выплатить WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) порядка 170 миллионов долларов за взлом 1,4 тысяч аккаунтов.

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