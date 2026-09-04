❗️Две крымчанки обвиняются в госизмене за выполнение заданий украинских кураторов Одна из обвиняемых вступила в контакт с сотрудником службы безопасности Украины, после чего привлекла к противоправной деятельности свою дочь 1975 года рождения.
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