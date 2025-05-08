Летом в Омске официально будут работать только четыре муниципальных пляжа. «Первомайский» власти открывать не планируют.
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Летом в Омске официально будут работать только четыре муниципальных пляжа. «Первомайский» власти открывать не планируют.