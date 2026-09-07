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Икътисадчы Үзәк банк төп ставканы үзгәрешсез калдырачак, дип фаразлады

Алдагы утырышта Россия Банкы пауза алачак һәм ставканы үзгәрешсез калдырачак. Бу хакта «Татар-информ» га шәрехләп, яңа җәмгыять институты директоры, икътисадчы һәм сәясәт белгече Василий Колташов белдерде.

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