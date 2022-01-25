Из Тюмени могут открыть прямой авиарейс в Аланью

На совещании, которое прошло 24 января в Тюмени, присутствовали представители торгово-промышленной палаты Аланьи, руководство Аэропорта Газипаша, Президент «Ютэр-Пассажирские авиалинии» Олег Семенов, гендиректор аэропорта «Рощино» Игорь Лужбин, представители ГУСа и Торгово-Промышленной палаты Тюменской области По итогам встречи, было решено что в ближайшее время появится авиасообщение Тюмень-Аланья, сообщили на официальном аккаунте международного аэропорта «Рощино» в инстаграме.