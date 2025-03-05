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Китай

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Китай подал иск против США в рамках механизма урегулирования споров ВТО в связи с введением Соединенными Штатами новых пошлин на китайские товары

Пекин, 4 марта /Синьхуа/ -- Китай подал иск против США в рамках механизма урегулирования споров Всемирной торговой организации /ВТО/ в связи с введением Соединенными Штатами новых пошлин на китайские товары, сообщило во вторник Министерство коммерции КНР.

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