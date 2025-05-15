Су-34 ВКС России успешно уничтожил объект ВСУ в зоне группировки "Юг"

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России успешно нанес удар по пункту временной дислокации украинских войск в зоне ответственности группировки "Юг", использовав авиационные бомбы с модулем планирования и коррекции.
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