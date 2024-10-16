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Блумберг переживает: Индия поставляет России запрещённые технологии

Блумберг переживает: Индия поставляет России запрещённые технологии

Ещё одной рубрики давненько не бывало на моих каналах - "Блумберг переживает". Причём Блумберг переживать не перестал, просто мне надоело писать о его страданиях, поскольку уж очень однообразными они стали.

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