Ольгу Серябкину без макияжа не узнали в Сети

Совсем же другой человек. Ольга Серябкина любит покрасоваться в социальных сетях. Кажется, артистка специально выбирает максимально откровенные образы для любых мероприятий, чтобы собрать побольше комментариев в своих блогах.
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