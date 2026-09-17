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Мировое обозрение

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«Двойная игра»: Заявившего о невозможности победы Зеленского обвинили в манипуляции

«Двойная игра»: Заявившего о невозможности победы Зеленского обвинили в манипуляции

Заявление Владимира Зеленского о невозможности победы в конфликте — вовсе не признание реального положения дел, а попытка заранее подготовить почву для оправданий.

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