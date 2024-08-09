Гребцы из Молдовы сегодня постараются выйти в финал соревнований

Гребцы из Молдовы сегодня, 9 августа, постараются выйти в финал соревнований в своем виде спорта. С 11:30 тандем Даниэла Кочу – Мария Олэрашу примет участие во втором полуфинале спринтерской гребли на каноэ на дистанции 500 метров, а часом позже в состязания вступит гребец Сергей Тарновский.