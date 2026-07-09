Песков: Трамп не связывался с Путиным после саммита НАТО

Телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным не состоялось — глава Белого дома, видимо, был слишком занят после прошедшего саммита НАТО в Анкаре и не стал звонить Путину, как анонсировал ранее.
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