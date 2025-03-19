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Бизнес журнал. Центр

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Доходная часть бюджета Воронежа увеличится на 3,5 млрд рублей

Доходная часть бюджета Воронежа увеличится на 3,5 млрд рублей

Воронежский городской бюджет будет увеличен на 3,562 миллиарда рублей. Депутаты городской думы обсудили изменения в бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов на заседании комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям, сообщают «Воронежские новости».

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