Ковчег для книг: 230 лет назад была основана Публичная библиотека

27 мая в России отмечается День библиотек Наследие просвещенной императрицы Первые публичные государственные библиотеки появились еще в Древней Греции, а мода на них вернулась в Европу после Эпохи Возрождения.
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