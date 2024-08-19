Истребитель коалиции США опасно сблизился с российским Ан-30 в Сирии

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Олег Игнасюк заявил, что истребитель-бомбардировщик F/А-18 коалиции США опасно сблизился с российским Ан-30 над территорией Сирии.
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