Глава Nvidia рассказал, почему цена $2000 за GeForce RTX 5090 оправдана

GeForce RTX 5090 стала самой дорогой видеокартой в истории Nvidia в потребительском сегменте. В компании уверены, что пользователи оценят её производительность, основанную на искусственном интеллекте и новой технологии масштабирования изображения DLSS 4, которая значительно повышает FPS в играх.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии