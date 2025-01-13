Глава Nvidia рассказал, почему цена $2000 за GeForce RTX 5090 оправдана

GeForce RTX 5090 стала самой дорогой видеокартой в истории Nvidia в потребительском сегменте. В компании уверены, что пользователи оценят её производительность, основанную на искусственном интеллекте и новой технологии масштабирования изображения DLSS 4, которая значительно повышает FPS в играх.