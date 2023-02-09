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Буцаев про 5:4 с «Металлургом»: «Добыли очко в овертайме. Соперник заставлял ошибаться, но и мы его тоже»

Вячеслав Буцаев прокомментировал победу над «Металлургом» (5:4 ОТ). «Интересный матч получился. Свою команду поздравляю с командной игрой и командной победой.

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